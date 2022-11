Believe : Objectifs 2022 relevés après un trimestre réussi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Believe a relevé jeudi soir ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice après avoir annoncé une performance 'très dynamique' au titre de son troisième trimestre.



Le spécialiste de la musique numérique a fait état d'une croissance de 36,9% de son chiffre d'affaires sur la période, dont une croissance organique de 37,6%.



'Notre performance au troisième trimestre a de nouveau été très forte, avec des gains de parts de marché sur les principales plateformes numériques dont nous sommes partenaires et dans tous les pays clés où nous sommes implantés', a déclaré son fondateur et PDG, Denis Ladegaillerie.



En matière de perspectives, Believe dit désormais prévoir une croissance organique supérieure à 30% cette année, contre une prévision de l'ordre de 29% jusqu'ici.



Believe table par ailleurs sur une marge d'Ebitda ajusté d'environ 4,5%, un niveau supérieur aux attentes précédentes d'une marge stable par rapport à la marge de l'année dernière (4%).



Le groupe confirme également qu'il générera un solide cash-flow libre positif pour l'ensemble de l'année.



Suite à ces annonces, l'action Believe grimpait de presque 4% vendredi à la Bourse de Paris.



Believe aide les artistes, les labels et les managers à vendre leur musique sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music, en leur proposant des solutions digitales adaptées à leurs besoins.



L'entreprise compte aujourd'hui 1610 salariés dans plus de 50 pays les



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.