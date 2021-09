Bel20 index : En tête du BEL, Jefferies passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UCB s'adjuge la plus forte hausse de l'indice BEL 20 jeudi suite à un relèvement de conseil des analystes de Jefferies, qui font du titre leur valeur préférée au sein du secteur européen des 'midcaps' biopharmaceutiques.



A 14h15, l'action du laboratoire belge gagne plus de 3,5% alors que l'indice BEL avance de 0,9%. Le secteur européen de la santé, mesuré par l'indice STOXX Europe 600 Health Care, prend quant à lui 0,5%.



Dans une note de recherche publiée jeudi, les analystes de Jefferies indiquent avoir relevé leur recommandation sur UCB à l'achat, percevant de 'nombreux catalyseurs' susceptibles de porter la valeur.



Ils mentionnent, entre autres, la perspective d'une autorisation de mise sur le marché de Bimzelx (psoriasis) courant octobre et de données de phase III encourageantes dans la spondylarthrite et l'arthrite psoriasique.



Parmi les 'top picks' de Jefferies figure également le titre du laboratoire espagnol Almirall.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.