Bekaert : Relèvements d'objectifs 2021 et à moyen terme

(CercleFinance.com) - Bekaert se maintient autour de son équilibre cet après-midi à Bruxelles, indiquant relever ses perspectives pour l'année fiscale 2021 et ses prévisions à moyen terme, à l'occasion de sa journée investisseurs.



Pour l'année en cours, le groupe industriel belge vise désormais un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, une marge d'EBIT sous-jacente en progression de 80 points de base et un levier d'endettement net inférieur à un.



A moyen terme (2022-26), Bekaert table notamment sur un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires d'au moins 3% en organique, ainsi que sur une marge d'EBIT sous-jacente entre 8 et 10% à travers le cycle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel