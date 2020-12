Bekaert : Entouré après l'annonce de restructurations

(CercleFinance.com) - Bekaert grimpe de près de 6% à Bruxelles après l'annonce par le groupe industriel de son 'intention de redéployer certaines activités avec un impact sur l'emploi en Belgique', pour 's'adapter au nouvel environnement'.



Il prévoit ainsi de réorganiser ses activités d'ingénierie globales, plusieurs départements fonctionnels répondant aux besoins globaux ou locaux, ainsi que certaines fonctions de soutien et fonctions techniques dans les usines de production à Zwevegem.



Le plan de restructuration affecterait 160 emplois en Belgique et sa mise en oeuvre est prévue à partir de 2021. La direction évaluera avec les partenaires sociaux, les options permettant d'en atténuer l'impact social.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel