Bekaert : Dividende approuvé en AG

(CercleFinance.com) - Bekaert indique que son assemblée générale des actionnaires, qui a eu lieu à huis clos ce mercredi, a approuvé notamment l'attribution d'un dividende brut de 0,35 euro par action, dividende qui sera payable le 20 novembre prochain.



L'assemblée a aussi modifié les statuts du groupe pour les mettre en conformité avec le nouveau Code des sociétés et des associations, a étendu l'objet de Bekaert et a accordé certaines autorisations au conseil d'administration.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BEKAERT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok