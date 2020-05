Bekaert : Baisse de 11% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Bakaert recule de 1,3% à Bruxelles, après l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse de 11% au premier trimestre, en raison des confinements imposés par les gouvernements et de la baisse de la demande mondiale sur les marchés des pneumatiques et de l'automobile.



'Alors que l'ampleur de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale est devenue visible, sa durée reste très incertaine. Nous n'avons dès lors aucune visibilité sur l'impact en année pleine sur nos marchés et nos activités', prévient le groupe industriel.



'Nous sommes convaincus que notre solide position de liquidité, allant de pair avec d'autres mesures que nous avons mises en oeuvre et continuons de mettre en oeuvre, nous met en bonne position pour surmonter la crise', juge-t-il néanmoins.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BEKAERT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok