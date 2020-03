Bekaert : Activité réduite du fait du Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bekaert indique que des confinements imposés dans certains pays, les fermetures d'usines de clients et ses actions préventives l'ont conduit à un certain nombre de fermetures temporaires d'usines, et à une réduction temporaire des heures de travail dans le monde.



'Nous continuerons de contrôler rigoureusement notre fonds de roulement, nos dépenses en capital et nos coûts, afin d'atténuer autant que possible l'impact de la pandémie sur nos liquidités et notre rentabilité', affirme le groupe industriel belge.



Si 'la situation actuelle ne permet pas d'évaluer un impact quantifié de la crise sur ses performances financières en 2020', il prévient que 'les évolutions de la demande et les fermetures d'usines auront un impact significatif sur ses résultats du premier semestre'.



