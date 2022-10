Bassac : Acquisition de 55% de Maisons Baijot finalisée

(CercleFinance.com) - Le groupe de promotion immobilière Bassac indique avoir finalisé l'acquisition, le 30 septembre, de 55% du capital de Maisons Baijot. Dany Baijot demeure associé à hauteur de 45% et poursuivra ses missions de direction journalière au sein de la société acquise.



Société spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie, et qui a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements, Maisons Baijot a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 65 millions d'euros.



