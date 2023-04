Banco santander : Oddo BHF rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Santander avec un objectif de cours porté de 4,7 à 4,8 euros, relevant d'environ 3% en moyenne ses anticipations de résultat net sur la période 2023/2025, au lendemain des trimestriels de la banque espagnole.



'L'évolution des performances opérationnelles du groupe reste globalement solide et rassurante sur l'essentiel des objectifs financiers fixés pour 2023 et dans le cadre du récent Investor Day malgré un contexte macroéconomique challenging/incertain', juge l'analyste.



Selon lui, la banque continue de rassurer sur sa trajectoire en capital et sa situation en matière de liquidité/funding, et son titre continue de présenter un potentiel de rerating intéressant au sein de sa couverture sectorielle alors que les fondamentaux sont solides.



