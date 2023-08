Banco santander : L'UE approuve le rapprochement avec Ethias

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par Santander Consumer Leasing B.V. ('SCL'), basée aux Pays-Bas, et Ethias NV/SA ('Ethias'), basée en Belgique.



L'entreprise commune,Ethias Lease, sera active dans le développement et la fourniture de services de crédit-bail opérationnel pour les véhicules électriques verts et de solutions d'électromobilité pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le secteur public en Belgique.



SCLest active dans le secteur du leasing automobile et fait partie du Santander Group, un groupe de services financiers basé en Espagne.



Ethiasest un assureur qui propose une gamme de produits d'assurance vie et non-vie, principalement actif en Belgique.

La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





