Banco santander : Des trimestriels fraichement accueillis

(CercleFinance.com) - Santander lâche près de 4% en début de séance à Madrid, après la publication d'un bénéfice attribuable en hausse de 1% à 2,57 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023. Hors impact du prélèvement temporaire en Espagne, il s'est accru de 10% à 2,79 milliards.



L'établissement bancaire espagnol explique que ses bénéfices de la période ont été 'soutenus par une forte croissance de l'activité des clients, une qualité d'actifs robuste et une bonne maîtrise des coûts', tandis que son revenu a grimpé de 13%.



Le groupe a gagné neuf millions de clients au cours des 12 derniers mois, portant le total à 161 millions. Les fonds de la clientèle ont augmenté de 5%, avec une croissance de 6% des dépôts dans toutes les régions.



Santander se déclare ainsi en voie d'atteindre ses objectifs 2023 affichés en février, parmi lesquels une croissance à deux chiffres du revenu, un RoTE de plus de 15% et un ratio CET1 'fully-loaded' supérieur à 12%.



