Banco bilbao vizc. : Vers une coentreprise avec Telefonica en Colombie

(CercleFinance.com) - BBVA et Telefonica annoncent prévoir de lancer une coentreprise en Colombie pour vendre des prêts aux plus de 19 millions de clients que compte l'opérateur télécoms dans ce pays, coentreprise qui sera détenue à parité sous le nom de Movistar Money Colombia.



Après avoir conduit avec succès un pilote commercial durant six mois auprès de plus de 300.000 clients Movistar, les deux groupes prévoient de commencer cette nouvelle activité au deuxième trimestre 2021, avec des lancements des différents produits par phases.



