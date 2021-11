Banco bilbao vizc. : Une OPA lancée sur la filiale turque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire espagnol BBVA a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat sur les actions de sa filiale turque, Garanti BBVA, qu'il ne détient pas encore.



BBVA précise dans un communiqué que l'offre, libellée à un prix de 12,20 livres turques par action, vise 50,15% du capital de Garanti et représente une prime de 34% sur le cours de Bourse moyen des six derniers mois.



Le groupe espagnol était entré au capital de Garanti en 2011, en prenant une participation de 25% auprès du groupe d'investissement turc Dogus et du conglomérat américain General Electric.



Il était devenu son principal actionnaire en 2015 en portant sa participation à 39,9%, avant de l'accroître encore à 49,85% en 2017.



Dans son communiqué, BBVA rappelle que la Turquie représente pour lui un marché 'stratégique' en raison du potentiel économique du pays, de sa démographie dynamique, de ses relations commerciales avec l'Europe et de son faible taux de pénétration bancaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.