Banco bilbao vizc. : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 8,7 E (contre 8,4 E).



' Nous restons positifs sur BBVA avant les résultats de la semaine prochaine. La bonne performance a presque comblé l'écart de valorisation relative, mais les révisions des BPA restent attrayantes ' indique le bureau d'analyses.



' Nous pensons que BBVA est une option défensive, avec un confort en termes de liquidité combiné à des bénéfices toujours orientés à la hausse et à un multiple toujours attractif ' avait indiqué UBS dans sa dernière étude.



' Pour 2023, et malgré l'incertitude, nous continuerons à créer des opportunités pour tous et à contribuer à la croissance économique et sociale des pays dans lesquels nous sommes présents ', a indiqué Carlos Torres Vila.



