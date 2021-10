Banco bilbao vizc. : UBS ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur BBVA, UBS ajuste son objectif de cours de 5,7 à 5,85 euros sur le titre de la banque espagnole, pointant 'une amélioration des bénéfices susceptible de se consolider et des rachats d'actions à venir'.



'Le troisième trimestre devrait consolider la tendance récente des bénéfices et les rachats d'actions ajouter un soutien, mais la valorisation semble juste, à moins d'une action de déploiement de retours de capitaux plus élevés ou d'un CoE inférieur', nuance-t-il.



