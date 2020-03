Banco bilbao vizc. : UBS abaisse sa recommandation sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a revu à la baisse sa recommandation sur l'action BBVA. Le bureau d'analyses a dégradé le titre de 'acheter' à 'neutre'. Il a également abaissé son objectif de cours de 5,85 euros à 3,30 euros.



Dans un rapport sur les banques espagnoles, UBS a souligné les conséquences des baisses de taux généralisées sur BBVA, prévoyant également un volume et des frais modérés au-delà de 2020.



BBVA a une forte exposition au Mexique, qui semble faire face à un défi économique plus important en raison de la combinaison de l'épidémie de virus, de l'effondrement des prix du pétrole, ce qui se rajoute à des conditions déjà détériorées en 2019, a déclaré UBS.



