Banco bilbao vizc. : Souhaiterait vendre son activité de dépositaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BBVA voudrait vendre son activité de dépositaire pour 400 millions d'euros indique Expansion.



BBVA rechercherait des acheteurs pour ses activités de dépôt et de conservation de titres. La banque espagnole souhaiterait conclure l'opération cette année indique Expansion. La vente permettrait d'augmenter les capitaux au groupe, qui vient d'achever un plan social en Espagne et finalise un rachat d'actions.



Le groupe a déjà fait connaître aux acheteurs potentiels certaines des conditions de cession de cette activité en particulier le prix de vente.



La banque espagnole a déjà réalisé la vente de son unité du Paraguay au Grupo Gilinski de Colombie pour environ 250 millions de dollars (environ 210 millions d'euros).



L'activité de BBVA au Paraguay avait un actif total de 1,9 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d'euros) à la fin du troisième trimestre 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.