Banco bilbao vizc. : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié un résultat net supérieur aux attentes (+30% vs consensus) estime Oddo. ' Nous réhaussons nos estimations 2021-23e de 9% en moyenne '.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 6 E (contre 5,4 E).



' L'évolution des performances opérationnelles sous-jacentes est globalement positive même si: la principale bonne surprise provient d'une baisse plus marquée qu'attendu des provisions sur crédits (-23% vs consensus) ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe confirme sans surprise son niveau confortable de solvabilité avec un ratio CET1 FL publié de 14.5% à fin septembre 2021. Nous tablons sur le maintien d'un niveau de solvabilité relativement confortable à CMT (ratio CET1 FL >13.5% sur la période 2021-23e) ' rajoute Oddo.



