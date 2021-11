Banco bilbao vizc. : Oddo BHF relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur BBVA de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de six à 6,7 euros, suggérant un potentiel de hausse d'environ 25%, supérieur à celui de sa couverture sectorielle (médiane de l'ordre de 10%).



Le bureau d'études estime que le dossier a évolué notablement ces derniers jours, avec en particulier l'annonce d'une offre sur les minoritaires de Garanti, ce qui contribue largement à rehausser ses estimations de résultat net d'environ 14% en moyenne sur 2022-23.



'La performance boursière depuis le début de l'année du titre est dorénavant inférieure à celle du secteur, ce qui malgré la persistance d'incertitudes/challenges rend la valorisation plus intéressante eu égard à la qualité reconnue des fondamentaux', juge-t-il en outre.



