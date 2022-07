Banco bilbao vizc. : Le titre s'envole après des résultats records

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 6% après l'annonce de résultats records.



Le chiffre d'affaires récurrent s'élève à 5,4 milliards d'euros au 1er trimestre 2022, soit 23,3% de plus qu'au 1er trimestre 2021. Les produits d'intérêts nets ont atteint 4,16 milliards d'euros, en hausse de 26,3% par rapport à la même période de l'année précédente.



Le résultat opérationnel a atteint un nouveau record de 3,53 milliards d'euros (+31,9% en glissement annuel).



Le groupe a enregistré un bénéfice net de 1,65 milliard d'euros au 1er trimestre 2022 (+36,4% en glissement annuel à taux de change courants), en hausse de 41% par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit du bénéfice récurrent le plus élevé jamais enregistré, avec une augmentation de 68,4% par rapport au résultat du 1er trimestre 2021.



Entre janvier et mars 2022, le groupe a enregistré son résultat d'exploitation le plus élevé et le bénéfice récurrent le plus important de tous les temps.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.