Banco bilbao vizc. : Le titre chute après l'offre sur Garanti Bankasi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 4% alors que le groupe a annoncé vouloir lancer une offre de rachat des 50,2% du capital non détenu de Garanti Bankasi (activités en Turquie). L'opération serait réalisée à un prix unitaire de 12.2 TRL par action Garanti soit un montant maximum de 2.25 MdE souligne Oddo.



Suite à cette annonce, Oddo réitère son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 6.0 E.



' Selon le groupe, l'opération pourrait augmenter le BPA du groupe de près de 14% en 2022 et la TBVPA de 2.3% ' indique le bureau d'analyses.



' Cela serait de nature à conforter à ce stade notre relative prudence sur le dossier, alors que celle-ci était pour partie liée justement à l'exposition 'excessive' de BBVA aux marchés émergents et en particulier à la Turquie ' rajoute Oddo.



' Par ailleurs nous considérons que l'opération devrait réduire l'attrait du titre lié à l'excès de capital (amélioration du retour à l'actionnaire). Elle pourrait également fermer davantage la porte à une éventuel opération de M&A en Espagne à CMT (Banco Sabadell..) '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.