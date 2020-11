Banco bilbao vizc. : Fin des négociations avec Sabadell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Sabadell a décidé à l'unanimité de mettre fin aux discussions avec BBVA, les deux parties n'étant pas parvenues à un accord sur l'offre sur les actions.



La deuxième banque d'Espagne BBVA avait confirmé le 17 novembre qu'elle poursuivait des négociations pour un projet de fusion avec son rival Banco de Sabadell.



Les banques espagnoles avaient entamé un processus de vérification préalable réciproque et avaient nommé des conseillers externes.



BBVA avait indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant une éventuelle fusion et qu'il n'y avait aucune certitude sur la réalisation de cette opération.



' Sabadell analysera également des alternatives stratégiques pour créer de la valeur pour les actionnaires en ce qui concerne les actifs internationaux du groupe, y compris TSB ' a indiqué le groupe.



