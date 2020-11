Banco bilbao vizc. : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - BBVA parvient à se hisser légèrement dans le vert et surperforme ainsi la tendance négative à Madrid, aidé par des propos de Barclays qui réitère sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 18% à quatre euros.



Le broker explique que ce relèvement de cible reflète la contribution positive au capital de la banque espagnole, de la cession de sa filiale aux Etats-Unis. 'Nous pensons qu'une fusion avec Sabadell ferait sens financièrement et stratégiquement', ajoute le broker.



