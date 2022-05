Banco bilbao vizc. : Credit Suisse reste prudent sur les perspectives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BBVA possède désormais 85,97% du capital de Garanti Bankasi (activités en Turquie). Le groupe a confirmé l'achat définitif d'une participation supplémentaire de 36,12 % dans la filiale turque. Suite à cette opération, Credit Suisse confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 5,60 E.



L'analyste estime que la transaction réduira de 23 points de base le ratio CET1 actuel de 12,7 % (contre 34 points de base estimés pour une prise de participation à 100 %).



' Nous continuons à penser que la nouvelle participation accroît sensiblement la dépendance du groupe à l'égard des bénéfices de la filiale turque. Nous soulignons la prudence de nos analystes quant aux perspectives du pays, qui pourrait entraîner l'introduction d'une comptabilité hyperinflationniste dès le T2 22 ' indique Credit Suisse.



' Nous voyons la Turquie contribuer à 16% du bénéfice net du groupe pour l'exercice 22E (contre 9% avant Covid pour l'exercice 19). Nos économistes ont fortement révisé les prévisions d'inflation pour le pays en raison de la hausse des prix des matières premières, des conséquences négatives sur les recettes en devises liées au tourisme en Russie et en Ukraine, et de la dépréciation de la lire ' rajoute le bureau d'analyses.



Credit Suisse estime que l'augmentations de l'Euribor en Espagne et l'amélioration significative des perspectives au Mexique pourraient offrir un soutien suffisant pour dissiper les inquiétudes concernant la Turquie.





