Banco bilbao vizc. : Crédit Suisse n'est plus à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève son opinion sur BBVA de 'sous-performance' à 'neutre' et remonte son objectif de cours de 2,40 à 3,90 euros, après l'annonce par le groupe bancaire espagnol de la cession de son activité aux Etats-Unis.



Cette annonce conduit le broker à réduire son BPA estimé pour 2022 de 13%, mais ceci est 'plus que compensé par l'inclusion du surplus de capital et le moindre coût des capitaux propres pour le Mexique et la Turquie dans sa valorisation mise à jour'.



'Si deux de nos trois sujets de préoccupation pour BBVA se sont maintenant largement dissipés, nous restons plus prudents sur les perspectives à court et moyen termes de revenus au Mexique, qui représente environ 40% de BBVA', prévient-il toutefois.



