Banco bilbao vizc. : Confirme son projet de fusion avec Sabadell

(CercleFinance.com) - La deuxième banque d'Espagne BBVA a déclaré hier soir qu'elle poursuivait actuellement des discussions pour un projet de fusion avec son rival Banco de Sabadell.



Les banques espagnoles ont déclaré qu'elles avaient entamé un processus de vérification préalable réciproque et ont nommé des conseillers externes.



Cependant, BBVA a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant une éventuelle fusion et qu'il n'y avait aucune certitude sur la réalisation de cette opération.



Le groupe a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de faire d'autres commentaires concernant les discussions sur ce projet de fusion et qu'il fournirait des informations 'en temps voulu'.



