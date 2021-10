Banco bilbao vizc. : Bien orienté avec l'annonce de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - BBVA grimpe de 5% à Madrid, après l'annonce d'un programme de rachats d'actions portant sur un montant maximal de 3,5 milliards d'euros, 'l'un des plus importants en Europe', à l'occasion de la publication de résultats trimestriels solides.



La banque espagnole affiche un profit récurrent en progression de 85% à 3,73 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, ainsi qu'un profit attribuable de 1,4 milliard sur le seul troisième trimestre, l'un de ses niveaux les plus élevés.



'Ces résultats ont été possibles grâce à la performance solide des revenus d'intérêts nets ainsi que des frais et commissions, mais aussi à une évolution meilleure que prévu des dépréciations', explique BBVA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel