Banco bilbao vizc. : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - BBVA gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Madrid, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire espagnol, avec un objectif de cours rehaussé de 7,65 à 7,85 euros.



Le broker explique rester positif sur le dossier à l'approche de la publication au titre du quatrième trimestre 2022 en raison de la vigueur en cours en Espagne et au Mexique. 'Le titre se traite à un niveau bon marché malgré de bonnes performances', ajoute-t-il.



