Banco bilbao vizc. : Barclays rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur BBVA avec un objectif de cours rehaussé de 18% à quatre euros, pour refléter la contribution positive au capital de la cession de la filiale de la banque espagnole aux Etats-Unis.



'Nous pensons qu'une fusion avec Sabadell ferait sens financièrement et stratégiquement, et que la prime de marché actuelle liée aux économies de coûts potentielles est comparable à celle qui apparait dans l'opération Caixa-Bankia', affirme le broker.



De plus, il pense que 'si une transaction se matérialise, elle est davantage susceptible d'être structurée comme transaction en actions plutôt qu'en numéraire', ce qui 'résulterait en une solvabilité et un surplus de capital plus élevés'.



