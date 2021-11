Banco bilbao vizc. : Barclays ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pensant que 'les risques sont équilibrés' et ne s'attendant pas à ce que le titre surperforme à court terme, Barclays maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' sur BBVA, mais augmente son objectif de cours de 6,4 à 6,6 euros.



Le broker explique que ce relèvement de cible reflète l'offre sur les minoritaires de Garanti, des prévisions en légère amélioration au Mexique et en Espagne, ainsi que des projections de devises mises à jour dans des zones géographiques.



Barclays voit dans le recul récent de l'action une déception manifeste concernant le rachat des minoritaires de Garanti et plus largement les mauvaises nouvelles de Turquie, ainsi que la mauvaise visibilité sur l'allocation du capital lors de la journée investisseurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.