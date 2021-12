Balyo : Le spécialiste des chariots élévateurs Linde Material Handling renouvelle sa confiance à Balyo

(BFM Bourse) - L'allemand Linde Material Holding (propriétaire de Fenwick) reconduit pour la troisième année son accord avec Balyo, en signant un contrat cadre pour 13,9 millions d'euros de commandes en 2022. Le marché salue le renouvellement de l'engagement du principal partenaire industriel du spécialiste tricolore des solutions robotisées pour les chariots de manutention.

Un renouvellement qui tombe à pic pour le spécialiste ivryen de la robotisation des chariots de manutention, qui évoluait lundi tout près d'un plus bas annuel. Son cours de Bourse s'adjuge 7,3% à 1,118 euro vers 10h20 ce mercredi, en réaction à l'annonce du renouvellement de sa collaboration avec le deuxième fabricant mondial de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt, l'allemand Linde Material Handling (propriétaire de la célèbre marque française Fenwick, aujourd'hui Linde-Fenwick).

Si les deux groupes avaient noué un partenariat dès 2015 pour développer des solutions de manutention robotisées innovantes, ils ont ensuite décidé, à partir de 2020, de contractualiser leur collaboration via la signature d’un contrat cadre de commandes. Pour la troisième année consécutive, Linde Material Handling décide donc de renouveler cet engagement de commandes pour un montant de 13,9 millions d'euros au cours de l'exercice 2022, contre 13,6 millions d'euros en 2021 et 12 millions d'euros en 2020 - sur un chiffre d'affaires global de 21,7 millions d'euros lors de l'exercice 2020, le reste des revenus provenant du second partenariat du groupe, conclu avec l'américain Hyster-Yale Group.

"À l’instar des contrats industriels de ce type, la réalisation effective des commandes est soumise à diverses conditions liées au respect de paramètres opérationnels et technologiques de la part des deux parties" est-il précisé dans le communiqué.

Cité dans celui-ci, le PDG de Balyo Pascal Rialland se dit "ravi que Linde Material Handling ait décidé de renouveler son engagement de commandes pour l’exercice 2022". Cela matérialise selon lui "la valeur ajoutée des solutions Balyo et les progrès opérationnels réalisés ces deux dernières années". "Le secteur logistique est actuellement en pleine mutation technologique et la demande des industriels pour des solutions robotisées est en forte croissance. Nous remercions notre partenaire industriel pour sa confiance et sommes déterminés à poursuivre la structuration et l’accélération des ventes directes et indirectes en 2022" poursuit le dirigeant.

