Balyo : Succès de l'installation de chariots VNA à Singapour

(CercleFinance.com) - Balyo annonce la réussite de l'installation et de la remise des chariots autonomes pour allées très étroites (VNA) les plus hauts du monde au sein des entrepôts Singapore Storage & Warehouse (SSW), situés à Singapour, en collaboration avec Linde Material Handling.



'Avec une hauteur de levage s'élevant à 16,8 mètres, il s'agit du premier site au monde qui fonctionne de manière autonome à une telle hauteur grâce à des robots VNA', souligne la société de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention.



Après quelques semaines de tests en 2021 et un délai de mise en service de deux mois, elle a réussi à monter en puissance et à remettre quatre VNA autonomes à SSW, des robots qui manipulent des palettes pesant jusqu'à 750 kg.



'Cette capacité est aujourd'hui unique au monde. Les gestionnaires d'entrepôts et de chaînes d'approvisionnement du monde entier peuvent désormais envisager un VNA autonome à des hauteurs qui n'étaient pas envisageables auparavant', ajoute Balyo.



