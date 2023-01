Axway software : Le titre monte, objectifs 2022 revus en hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Axway Software progresse fortement vendredi à la Bourse de Paris après une révision à la hausse de ses objectifs annuels pour l'exercice 2022.



A 11h45, le titre du concepteur de logiciels d'infrastructure, qui a bondi de plus de 18% en début de séance, avançait encore de 15,8%, signant l'une des plus fortes progressions du marché parisien.



Axway a indiqué hier soir que ses objectifs annuels précédemment communiqués devraient être dépassés du fait d'un niveau d'activité 'historiquement élevé' en fin d'exercice.



Sur le 4ème trimestre, les signatures et renouvellements de contrats pour son offre de souscription ont ainsi généré quelque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires immédiat.



Conséquence, Axway prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4,5% et 5,5% en 2022, contre 1% à 3% précédemment.



Le résultat opérationnel devrait représenter, quant à lui, entre 14% et 15% du chiffre d'affaires, contre 12% à 14% précédemment.



Pour 2023, le spécialiste de la gestion des API dit afficher l'ambition de maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% et d'atteindre une marge opérationnelle de l'ordre de 15% à 18%.



