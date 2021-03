AXA : Turbo call sur ce poids lourd de l'assurance

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de AXA, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adpaté (36GTC).

Ce produit dérivé réactif, émis par CITI, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 9.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la combinaison de bougies très avenante des 28, 29 janvier et 1er février, sur niveau de participation satisfaisant, le consensus à l'achat a gagné en intensité, avec une capacité à aller chercher régulièrement et facilement de nouveau points hauts au-dessus de ses moyennes mobiles courtes et longues. La consolidation débutée sur doji le 10/03 permet de bénéficier d'un point d'entrée graphique intéressant sur le sous-jacent.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par CITI et de code mnemonique 36GTC, sur AXA, à 0.890 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 24.990 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 21.740 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 20 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.