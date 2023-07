Axa : Vers une vente de XL Re par Axa pour réduire son exposition aux catastrophes naturelles ?

(BFM Bourse) - L'assureur évaluerait ses options stratégiques sur cette activité de réassurance, rapporte Reuters, citant des sources proches du dossier. Ce qui inclurait une vente ou une cotation à part.

Axa va-t-il couper les ponts avec son activité de réassurance, c'est-à-dire, pour simplifier, "l'assurance des assureurs"? Le groupe du CAC 40 serait, selon les informations de Reuters, en train d'évaluer ses options stratégiques pour XL Re (le "re" signifiant "reinsurance" donc réassurance). D'après trois sources proches du dossier sondées par l'agence, ces options incluraient une possible vente ou une cotation à part sur le marché.

Ces discussions se tiennent deux ans après des informations de presse qui avaient rapporté une approche du groupe mutualiste Covéa (MAAF, MMA, GMF) en vue de potentiellement racheter cette société. Selon l'Argus de l'assurance, ces discussions n'avaient pas abouti, faute d'accord sur le prix.

Contactée par Reuters, la société n'a pas fait de commentaire. Un porte-parole de l'entreprise n'était par ailleurs pas disponible dans l'immédiat pour répondre à une demande de commentaire de BFM Bourse.

Une exposition réduite à petit feu

Axa XL Re a été intégrée par Axa en 2018, lors du rachat par la société française de XL Group, pour plus de 12 milliards d'euros à l'époque. Si cette opération avait pour vertu d'accélérer la stratégie du groupe visant à se renforcer dans l'assurance dommages des entreprises, le marché n'avait pas vraiment apprécié l'acquisition, au vu de son montant élevé.

La partie réassurance, qui constituait en gros le tiers des revenus de XL Group, avait également pu faire sourciller quelques bureaux d'études, car ce métier accroît la volatilité des résultats en raison de sa dépendance aux catastrophes naturelles, qui augmentent avec le réchauffement climatique.

Axa XL a ensuite pendant plusieurs années constitué une source de déception récurrente sur les résultats de la société. L'assureur a néanmoins réduit par plusieurs vagues son exposition à la réassurance et aux catastrophes naturelles. Par exemple, l'an passé, le groupe avait diminué de 40% cette exposition aux catastrophes naturelles en repositionnant son portefeuille de réassurance lors des renouvellements de contrats, au premier trimestre. Cette décision s'était traduite par une baisse de 27% l'ensemble des revenus d'Axa XL Re sur l'exercice 2022.

Ainsi le chiffre d'affaires d'AXA XL Re ne représentaient que 3,2 milliards d'euros l'an passé, à comparer avec des revenus totaux pour l'assureur de près de 100 milliards d'euros. En 2019, les revenus d'Axa XL Re s'établissaient encore à 4,5 milliards d'euros.

Le marché apprécie la rumeur

A la Bourse de Paris, l'action Axa monte de 3,6% vers 16h30 signant l'une des plus fortes progressions du CAC 40, à la suite de ces informations de presse.

"Cette réflexion (rapportée par Reuters, NDLR) s'inscrirait dans la continuité de la réduction du groupe aux risques liés aux catastrophes naturelles. Celle exposition embêtait les opérateurs de marché car elle crée de la volatilité avec des risques difficiles à prévoir et à modéliser. Or, les investisseurs aiment avoir de la visibilité et des résultats lissés pour investir sur des grands groupes comme Axa", décrypte un intermédiaire de marché.

"Réduire encore davantage cette exposition pourrait, vu du marché, diminuer le coût des fonds propres sur Axa (un taux de rendement exigé sur les actions et qui divise ensuite les bénéfices attendus pour valoriser une société cotée, NDLR)", ajoute-t-il.

Si les risques des activités de réassurance liées aux catastrophes sont effectivement difficilement prévisibles, l'environnement tarifaire lui, est logiquement favorable en raison de ces aléas. Selon un rapport de Gallagher Re cité par Reuters, les prix de la réassurance dommages liée aux catastrophes naturelles aux Etats-Unis ont connu des progressions allant jusqu'à 50% au 1er juillet dernier, date de renouvellement des contrats.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse