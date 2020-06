Axa : Oddo a révisé ses prévisions sur 2020 et 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses a révisé en baisse de 18.8% sa prévision de BPA pour cette année, et s'attend désormais un RO en baisse de 22% cette année à 5.0 MdE et un résultat courant en baisse de 23.0% à 5.3 MdE.



' Nous relevons, en revanche, marginalement nos prévisions de résultat 2021/2022, pour intégrer un renforcement de la dynamique de hausses de prix en assurance dommages d'entreprises et en réassurance ' indique Oddo.



' Nous prévoyons une hausse de 38% du RO en 2021 et de 6% en 2022, avec une hausse du résultat courant de respectivement 33% et 9% en 2021 et en 2022 '.



Oddo réitère sa recommandation à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours de 24 E.



' Le titre a fortement rebondi par rapport à ses points bas, mais il reste en baisse d'environ 24% depuis le début de l'année sous-performant d'environ 7 points le secteur. AXA reste ainsi fortement décoté par rapport à l'ensemble du secteur (~25% en termes de PE et de rendement) ' indique le bureau d'analyses.



