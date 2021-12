Axa : Le titre surperforme, Morgan Stanley relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action AXA signait lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note favorable des analystes de Morgan Stanley.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'assurance, Morgan Stanley met en avant la valorisation 'attrayante' du géant français de l'assurance, qui affiche d'après lui une décote 'significative' par rapport à Allianz et Zurich, en dépit d'un profil d'activité relativement similaire.



Dans ce contexte, le broker relève son objectif de cours sur le titre de 27 à 30 euros, tout en maintenant une recommandation 'pondérer en ligne' sur la valeur.



S'il dit effectivement percevoir un potentiel de revalorisation, Morgan Stanley dit ne voir aucun catalyseur susceptible de doper le cours de Bourse dans l'immédiat.



'A plus long terme, nous pourrions envisager une revalorisation significative à condition qu'AXA parviennent à maintenir des performances continues chez XL', précise Morgan Stanley, qui ne voit pas le phénomène se concrétiser au cours des 12 mois à venir.



Vers 12h20, le titre grimpait de 0,8% alors qu'au même moment, l'indice CAC 40 avançait de 0,4%.



