Axa : Hausse de 75% du résultat net 2019 à 3,9 MdsE

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en hausse de 5% à 103,5 milliards d'euros sur l'année 2019. Toutes les zones géographiques contribuent à cette croissance.



Le chiffre d'affaires augmente pour l'ensemble des activités, en dommages (+5%), en vie, épargne, retraite (+5%) et en santé (+6%).



Le résultat opérationnel progresse de 2% à 6,5 milliards d'euros, reflétant une forte amélioration des performances opérationnelles de la France (+9%), l'International (+17%), l'Asie (+3%) et l'Europe (+1%). Le résultat net augmente de 75% à 3,9 milliards d'euros.



Le ratio de solvabilité II s'établit à 198%, en hausse de 5 points par rapport au 31 décembre 2018.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok