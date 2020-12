Axa : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - A la suite de la journée investisseurs 2020 de la compagnie d'assurance, Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur AXA avec un objectif de cours rehaussé de 22 à 24,5 euros, le broker voyant 'encore du potentiel de progression attractif'.



Le broker remonte d'environ 2-4% ses estimations de BPA à partir de 2022 pour refléter sa vision qu'AXA 'peut atteindre un ratio combiné d'environ 93% en 2023 et générer une croissance des résultats supérieure au consensus'.



'Nous nous sentons aussi plus à l'aise avec le capital d'AXA et sa capacité de distribution de dividendes, qui demeure un moteur clé à court terme pour le titre', poursuit Credit Suisse dans le résumé de sa note de recherche.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

