Aures : Après des ventes semestrielles décevantes, Aures semble encore loin du bout du tunnel

(BFM Bourse) - Le fabricant des terminaux pour les points de vente a publié des ventes semestrielles en forte baisse. Et pour la suite, les perspectives dévoilées par Aures ne sont "pas vraiment rassurantes", estime TP ICAP Midcap dans une note publiée lundi matin.

Aures ne parvient pas à relancer la machine. Le fabricant de terminaux d'encaissement pour les points de vente physiques a annoncé vendredi soir une forte baisse de son activité au deuxième trimestre.

L'ampleur du repli atteint 20,40% sur un an, ce qui extériorise un chiffre d'affaires de 20,91 millions d'euros sur la période. Ce niveau de ventes s'avère aussi en-dessous des attentes de TP ICAP Midcap, qui tablait pour sa part sur un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros.

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, la société française présente au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi que dans une soixantaine d'autres pays au travers son réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs, est un leader mondial des solutions matérielles complètes pour les secteurs du "POS" (point de vente et de service, retail, hôtellerie-restauration, etc…) et du "KIOSK" (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration").

"Des chiffres inquiétants"

Les différents pays où le groupe opère à l'international contribuent nettement à ce fort repli de l'activité sur le trimestre. Aux Etats-Unis, Aures accuse une chute de 45% de son activité dans le pays hors Retail Technology Group (RTG), la baisse ressort à 38% au Royaume-Uni et à 33% en Australie, précise Florent Thy-tine, l'analyste en charge de la couverture d'Aures chez TP ICAP Midcap.

"Ces chiffres sont inquiétants alors que le communiqué ne laisse aucune place à des explications si ce n’est d’évoquer un marché difficile", déplore le spécialiste de la valeur. "La seule bonne nouvelle provient de RTG (une entreprise américaine spécialisée dans les services informatiques pour les terminaux d'encaissement rachetée en 2018, NDLR), qui montre (un) business model plus résilient avec une activité en hausse de 8% sur le trimestre. L’Allemagne montre également des signes d’amélioration avec une progression de 5%", ajoute-t-il.

Ce fort repli de l'activité d'Aures entre mars et juin intervient après une baisse de 20,96% des ventes au premier trimestre, à 19,77 millions d'euros. Sur le semestre, le bilan n'est donc guère reluisant. Entre janvier et juin, Aures a ainsi vu ses facturations se contracter de 20,67% à 40,69 millions d'euros après 51,30 millions d'euros de ventes à pareille époque de l'an passé.

"Pas d'amélioration"

Dans l'attente de la publication des résultats détaillés du semestre écoulé, le 26 octobre après Bourse, Aures table sur un "très fort ralentissement de la baisse d’activité au cours du second semestre", sans apporter plus de précisions. Pour établir ses perspectives, la société s'est basée sur "différents signaux encourageants en termes de demande clients".

Mais pour Florent Thy-tine aucune amélioration n'est encore à espérer. Le spécialiste anticipe encore des pertes "significatives" pour Aures, l'amenant à revoir ses estimations sur le dossier et à dégrader son conseil d'"achat" à "conserver". L'objectif de cours est lui aussi drastiquement revu à la baisse, passant à 6,2 euros contre 12 précédemment.

La rentabilité d'Aures devrait ainsi souffrir sur l'ensemble de l'année 2023, et l'analyste table sur un creusement du déficit opérationnel courant du groupe français à 7 millions d'euros, contre une précédente estimation logée à -3,3 millions d'euros pour le résultat opérationnel courant.

A la Bourse de Paris, la prestation semestrielle d'Aures ainsi que les perspectives peu détaillées fournies par la société sont sanctionnées par les investisseurs. Le titre Aures plonge de 8,7% pour évoluer non loin de ses plus bas de 10 ans à 4,60 euros, vers 14h20.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse