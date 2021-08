Audiovalley : Partenariat renouvelé avec Skyrock

(CercleFinance.com) - AudioValley annonce que sa filiale Targetspot a reconduit en juillet 2021, pour une durée de deux ans, son contrat d'exclusivité avec Skyrock, portant sur la monétisation des contenus audios digitaux (podcasts, replays et mobiradios) de la radio.



'Une croissance soutenue des résultats commerciaux a été enregistrée tout au long du partenariat, dépassant les objectifs que nous nous étions fixés', confie Frank Cheneau, directeur général délégué de Skyrock.



AudioValley rapporte que Skyrock est la première radio musicale dans sept des 10 plus grandes agglomérations françaises, selon Médiamétrie, et la troisième plus grande radio musicale privée en France sur les supports numériques.



