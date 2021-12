Audiovalley : 11 contrats majeurs pour Targetspot en 2021

(CercleFinance.com) - AudioValley indique avoir considérablement étendu sa présence au niveau international en 2021, avec 11 contrats majeurs signés en cours d'année pour sa filiale Targetspot, avec des acteurs de la vidéo, du podcast, de la musique, de la radio et du text-to-speech.



La société belge précise que ses services de pointe, permettant de monétiser les contenus en ligne et d'optimiser la gestion des publicités audio digitales, ont convaincu des acteurs tels que Dailymotion, Deezer, RFI, Skyrock et Gaana.



Ainsi, parmi ces clients, Targetspot monétise désormais en exclusivité le nouveau format publicitaire Audio Roll de Dailymotion dans quatre pays, et travaille avec la plateforme de streaming musical Deezer dans six pays.



