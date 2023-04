Audacia : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Audacia, avec un objectif de cours relevé de 9,2 à 11,4 euros.



Selon l'analyste, les résultats 2022 ne reflètent que partiellement les effets de la stratégie menée depuis 2018, le succès de Quantonation et de sa levée de 91ME étant pour partie éclipsé par les investissements consentis pour démarrer les 2 nouveaux fonds thématiques (New Space et Transition Énergétique), ainsi que par l'extinction progressive des activités historiques ISF.



Invest estime qu'après Quantonation en 2022, l'exercice 2023 sera marqué par le first closing du fonds New Space (50ME visés), permettant (i) de valider définitivement la stratégie basée sur les nouveaux fonds à la taille cible revue à la hausse, (ii) de crédibiliser l'objectif de 1 MdE d'AUM fin 2025 et (iii) d'offrir un fort potentiel d'appréciation des résultats sur 2024 et au-delà.



