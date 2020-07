Aubay : Anticipe une stabilité du CA au troisième trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Aubay annonce ce soir un chiffre d'affaires de 103,4 millions d'euros, en hausse de +0,5% en données publiées mais en baisse de -2,9% à périmètre comparable.



'Cette performance est nettement meilleure que celle anticipée à la fin du premier trimestre (pour rappel le chiffre d'affaires prévu était de 97 ME). Elle s'explique par la forte résilience des clients et des secteurs d'activité sur lesquels Aubay intervient, par le mix activité régie/centre de services, et enfin par une organisation efficace et agile', commente le groupe.



Aubay prévoit de réaliser un chiffre d'affaire au 3e trimestre d'environ 99 millions d'euros, soit un chiffre d'affaires stable par rapport à 2019.



