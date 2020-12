At&t : Warner Bros a de nouveaux projets pour Dune, Matrix 4

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Warner Bros. va sortir ses blockbusters de 2021 via un modèle de distribution unique, dans lequel elle combinera sorties en salles et streaming vidéo.



Ce modèle qui permet de répondre à l'impact de la pandémie de Covid et à la chute du box-office, implique que les prochains films comme 'Dune' ou 'Matrix 4' ne seront disponibles que pendant un mois sur HBO Max, la plateforme de streaming d'AT&T, avant de continuer dans les salles de cinéma, aux États-Unis et à l'étranger.



'Personne ne souhaite plus que nous que les films reviennent sur le grand écran (...) mais nous devons tenir compte du fait que la plupart des cinémas américains fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021', a déclaré Ann Sarnoff, DG de WarnerMedia Studios.



En dehors de 'Dune' et 'Matrix 4', Warner a prévu de nombreuses sorties de films l'an prochain, dont celles de 'Tom & Jerry', 'Godzilla vs. Kong', ou 'The Suicide Squad'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.