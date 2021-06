At&t : Un nouveau membre entre au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - AT&T annonce l'élection de Luis Ubinas au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat A près avoir passé 18 ans chez McKinsey & Company, Luis Ubinas a présidé la Ford Foundation entre 2008 et 2013, soit la plus grande fondation des Etats-Unis.



A l'heure actuelle, il exerce en tant que directeur principal d'Electronic Arts et conseille plusieurs sociétés privées.



Son arrivée au conseil d'AT&T porte à 13 le nombre d'administrateurs. Il siégera notamment au comité de politique publique ainsi qu'au comité dédié à la réputation d'entreprise.



Luis Ubinas est titulaire d'un diplôme en administration publique du Harvard College et d'un MBA de la Harvard Business School.



