At&t : Transaction conclue avec Discovery

(CercleFinance.com) - AT&T et Discovery ont annoncé vendredi soir avoir conclu leur transaction pour combiner les activités de WarnerMedia avec Discovery, donnant naissance à Warner Bros. Discovery, qui commencera à coter sur le Nasdaq ce 11 avril, sous le symbole boursier 'WBD'.



'La nouvelle société combine les actifs de divertissement, de sport et d'information haut de gamme de WarnerMedia avec les principales activités de divertissement et de sport internationales de Discovery', expliquent-ils.



Selon l'accord, AT&T a reçu 40,4 milliards de dollars en espèces (mais conservé certaines dettes par WarnerMedia) et ses actionnaires, 1,7 milliard d'actions WBD, soit 71% du capital de WBD, tandis que ceux de Discovery détiennent le reste du nouvel ensemble.



