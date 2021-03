At&t : Objet d'une plainte de la SEC, le titre baisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, a annoncé vendredi soir avoir déposé une plainte visant AT&T pour divulgation sélective d'information.



La plainte fait valoir que trois employés de l'opérateur télécoms ont contacté en mars 2016 les analystes de Wall Street avec l'intention de leur faire abaisser leurs prévisions de résultats trimestriels et de permettre au groupe d'atteindre le consensus de marché.



Ces contacts avaient eu lieu après qu'AT&T eut constaté un repli plus marqué que prévu de ses ventes de smartphones sur le trimestre en question, une déception qui aurait conduit le chiffre d'affaires du groupe à manquer les estimations des professionnels, explique la SEC.



Or, rappelle l'autorité financière, il s'agit d'informations considérées comme 'significatives' devant être communiquées au public, et non pas diffusées de manière sélective, conformément aux principes de la règlementation dite 'Regulation FD', souligne le gendarme boursier.



L'information faisait trébucher le titre AT&T de 0,1% lundi en début de séance sur le New York Stock Exchange.



