At&t : La franchise 'Conjuring' (Warner) confirme son succès

(CercleFinance.com) - Warner Bros. a annoncé lundi que la franchise 'Conjuring', produite par sa filiale de genre New Line Cinema, cumulait désormais plus de deux milliards de dollars de recettes au box-office mondial, ce qui en fait la franchise d'horreur la plus populaire de tous les temps.



Sorti sur les écrans au début de l'été, 'The Conjuring: Sous l'emprise du Diable' - le dernier-opus de la saga horrifique - a désormais engrangé 196 millions de dollars de recettes dans le monde.



Ce score en fait néanmoins, à ce stade, le film le moins rentable de la franchise, derrière 'La Nonne (366 millions de dollars de recettes), 'The Conjuring 2' (321 millions), 'The Conjuring' (320 millions), 'Annabelle 2' (306 millions), 'Annabelle 1' (257 millions) et 'Annabelle 3' (231 millions).



Pour mémoire, le studio Warner Bros. appartient à WarnerMedia, le géant des médias tombé dans l'escarcelle d'AT&T après la fusion du géant des télécoms avec Time Warner en 2017.



