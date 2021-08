At&t : La cession de Crunchyroll à Sony est bouclée

(CercleFinance.com) - AT&T a annoncé lundi soir avoir finalisé la cession au groupe Sony de sa filiale de contenus d'animation Crunchyroll pour un montant de quelque 1,2 milliard de dollars.



Crunchyroll - qui revendique une communauté de 120 millions d'utilisateurs enregistrés et de cinq millions d'abonnés - propose un catalogue composé de vidéos, de jeux mobiles et de mangas.



Le site commercialise également des produits dérivés via une boutique en ligne.



Cette plateforme est accessible gratuitement ou dans le cadre d'une offre 'premium' qui permet aux utilisateurs de visionner les vidéos sans publicité et qui donne accès aux séries immédiatement après leur diffusion au Japon.



AT&T explique qu'il prévoit d'utiliser les fonds levés dans le cadre de l'opération pour réduire son endettement.



